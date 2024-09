Evenepoel moet toch wat kwijt over de hilarische podiumfoto's van het WK tijdrijden

Remco Evenepoel is opnieuw wereldkampioen tijdrijden. Onze landgenoot stond met twee Italiaanse bomen van venten op het podium.

2024 was voor Remco Evenepoel al een absoluut topjaar, met een gigantische zomer. Daarin pakte hij het podium in de Tour de France, maar ook een dubbele olympische titel.

Om dan enkele weken later ook nog zijn wereldtitel in het tijdrijden te verlengen, ja dan weet je wel hoe laat het is. Dat hij zich zo goed voelt, laat hij ook zien in zijn geanimeerde persconferenties.

Nadat hij opnieuw de wereldtitel tijdrijden veroverde, kon er niet anders dan gesproken worden over de komische podiumfoto van Evenepoel als klein ventje tussen de Italianen.

“Ik voelde mij even een focaccia”, was de hilarische commentaar van onze landgenoot. “Zij waren de twee stukken brood en ik het schijfje mozzarella.”

Al heeft Evenepoel wel ervaring met dat soort foto’s. “Het is niet de eerste keer dat ik tussen twee lange jongens sta. Op de Olympische Spelen was het niet anders. Het is maar goed dat ik altijd op het hoogste treetje sta, of ik zou niet op de foto staan.”