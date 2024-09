Pogacar of Evenepoel? Nederlanders wel heel chauvinistisch over beste renner van 2024

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Komende zondag wordt het WK op de weg nog gereden. Daarna kunnen we de keuze maken wie de beste renner van 2024 was.

In de podcast In het Wiel blikte ex-renner Thijs Zonneveld en journalist Hidde Van Warmerdam al eens vooruit naar wie de beste renner van 2024 zal worden. Daarvoor wil hij nog het WK op de weg van deze week afwachten.

“Wat nou als Evenepoel wereldkampioen wordt? Dan is hij wereldkampioen tijdrijden en op de weg én Olympisch kampioen tijdrijden en op de weg”, vraagt Zonneveld zich af.

Hij vergelijkt met Tadej Pogacar. “Word je liever twee keer wereld- en olympisch kampioen of win je de Giro en Tour in één jaar? Dat is toch ongelofelijk? En dan heb je ook nog Mathieu van der Poel, die als wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won...”

Zonneveld en Van Warmerdam hadden geen pasklaar antwoord op die vraag en besloten er een nachtje over te slapen.

Voor Van Warmerdam betekenen de successen van Pogacar meer dan die van Evenepoel. Ook Zonneveld houdt het bij de Sloveen, omdat hij onoverwinnelijk was dit seizoen. Al is er nog één wending mogelijk.

“Wat als Mathieu van der Poel zondag wereldkampioen wordt en daarmee de Ronde, Roubaix en het WK heeft gewonnen, plus ook nog het WK veldrijden? Ja, dan kies ik daar voor”, klinkt het heel chauvinistisch bij Van Warmerdam.