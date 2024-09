Patrick Lefevere zet Mathieu van der Poel op zijn plaats voor WK in Zürich

Zondag staat de wegrit op het WK wielrennen op het programma. Patrick Lefevere hoopt natuurlijk op een tweede regenboogtrui van Remco Evenepoel.

Het WK in Zürich wordt aangekondigd als een tweestrijd tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. De Sloveen is oppermachtig waar hij dit seizoen aan de start staat, Evenepoel is één de beste eendagsrenners ter wereld.

Toch verwacht Patrick Lefevere meer dan een duel tussen Evenepoel en Pogacar. "Volgens mij moeten we niet enkel kijken naar een clash tussen Remco en Pogacar", zegt Lefevere bij La Dernière Heure.

"We hebben ze ook nog niet vaak tegen elkaar zien koersen, door omstandigheden. Ofwel was de ene geblesseerd ofwel was de andere gevallen. En we mogen ons niet beperken en alleen op hen focussen."

Lefevere twijfelt aan van der Poel

Kan één van die andere namen dan Mathieu van der Poel zijn? De Nederlander verdedigt in Zürich zijn wereldtitel en is duidelijk in vorm. Hij viel ook af om op het lastige parcours beter tot zijn recht te komen.

Lefevere is niet helemaal overtuigd van de kansen van Van der Poel. "Hij is een speciale jongen. Het is alles of niets bij hem. Ofwel is hij in topvorm en is niets onmogelijk, ofwel heeft hij er geen zin in en dan zien we hem helemaal niet."