Pogacar of toch Evenepoel? Johan Museeuw onhult zijn grote favoriet voor het WK

De laatste Belg die wereldkampioen werd in Zwitserland was Johan Museeuw. Hij hoopt dat Remco Evenepoel hem kan opvolgen, maar ziet slechts één grote favoriet.

Op 13 oktober 1996, op zijn 31ste verjaardag, werd Johan Museeuw wereldkampioen in het Zwitserse Lugano. In 2009 keerde het WK al eens terug naar Zwitserland, 15 jaar later worden de regenboogtruien verdeeld in Zürich.

In 2009 in Mendrisio werd Philippe Gilbert zesde, nu kan Remco Evenepoel wel de opvolger worden van Johan Museeuw. Op het WK tijdrijden toonde Evenepoel alvast dat hij over een uitstekende vorm beschikt.

Kan Evenepoel Pogacar volgen?

"Dé topfavoriet is natuurlijk Pogacar", stelt Museeuw echter bij Het Nieuwsblad. "We hebben dat in de Tour gezien: bergop rijdt hij dit jaar weg wanneer hij wil." In de laatste twee ronden wordt het volgens Museeuw moeilijk om de Sloveen bergop te volgen.

Al denkt Museeuw wel dat Evenepoel in staat moet zijn om een aanval van Pogacar te beantwoorden. "Een Remco in een uitzonderlijke dag. Maar die heeft hij de laatste tijd wel vaker", lacht Museeuw.

En Evenepoel moet volgens Museeuw ook niet bang zijn van een sprint tegen Pogacar. De Sloveen is dan wel explosiever, maar wat blijft er daar van over na een koers van meer dan 270 kilometer en 4300 hoogtemeters?