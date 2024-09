UCI-voorzitter boos op Belgische en Nederlandse bondscoach: "Moet verdiend worden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zowel de Belgische als Nederlandse bondscoach beslisten niet deel te nemen aan de Mixed Relay. UCI-voorzitter David Lappartient vindt dat niet kunnen.

David Lappartient is niet te spreken dat toplanden als België, Nederland en Slovenië geen ploeg afvaardigden voor de Mixed Relay op het WK in het Zwitserse Zürich.

“Ik begrijp best dat het een discipline is die op zichzelf staat, maar het is triest dat grote wielerlanden als Nederland en België zich hebben afgemeld”, klonk het op een persconferentie.

“Voor sommige naties is het moeilijk om drie sterke mannen en vrouwen op de been te brengen, maar dat geldt niet voor België en Nederland”, voegde de Fransman eraan toe.

Hij vindt dat de deelname van toplanden aan dit nieuwe event belangrijk is voor de wielersport in het algemeen. Lappartient wil de Mixed Relay immers op de Olympische Spelen krijgen.

“We zijn hoopvol dat dit onderdeel de olympische status krijgt en ja dan wil wel iedereen meedoen, maar dat moet verdiend worden. Daar zijn alle landen verantwoordelijk voor en die zullen stuk voor stuk moeten bijdragen om dat voor elkaar te krijgen.”