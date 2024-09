Serge Pauwels zegt of Belgian Cycling al bij hem polste om bondscoach te worden

Nog tot en met zondag is Sven Vanthourenhout bondscoach. Dan houdt de West-Vlaming er definitief mee op.

Sven Vanthourenhout heeft een ongelofelijk palmares bij elkaar verzameld als bondscoach van Belgian Cycling. 2024 was enorm succesvol.

Het contract van Vanthourenhout loopt eind dit jaar af en de bondscoach besliste in onderling overleg met Belgian Cycling om niet meer door te gaan.

Vanthourenhout wil in de WorldTour terecht komen. Hij is al door een drietal ploegen gevraagd, maar zal pas na het WK van zondag met iedereen spreken.

Een opvolger voor Vanthourenhout vinden lijkt een moeilijke opdracht. “Dat zal de toekomst uitwijzen”, lacht huidig assistent-bondscoach Serge Pauwels bij de Krant van West-Vlaanderen.

Hij werd zelf al gepolst door de wielerbond. “Als assistent-bondscoach is het logisch dat ik al gesproken heb met Belgian Cycling, maar er is nog geen beslissing genomen.”

“Iedereen is natuurlijk vervangbaar en Sven heeft een heel goed momentum gecreëerd binnen de federatie, maar het is moeilijk om te zeggen hoe het verder zal gaan. Hoe dan ook hebben we een supersterke generatie waarmee we nog heel wat successen kunnen boeken.”