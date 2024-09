Remco Evenepoel reageert verwonderd op hoe Tadej Pogacar de regenboogtrui pakt

Remco Evenepoel heeft geen tweede wereldtitel op de weg kunnen pakken. Tadej Pogacar versnelde op 100 kilometer van de streep en de andere favorieten zagen de Sloveen niet meer terug. Evenepoel werd vijfde.

Er werd vooraf een duel verwacht tussen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel op het WK wielrennen, maar daar besliste Pogacar anders over. Het langverwachte duel kwam er opnieuw niet.

"Uitzonderlijk. De beste renner van het jaar en de enige die het ook verdiend om in de regenboogtrui te rijden. Maar op 100 kilometer van de streep wegrijden is wel speciaal, terwijl wij er wel vol achter rijden", reageerde Evenepoel bij Sporza.

Pogacar viel dus al aan op 100 kilometer van de streep. "Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat hij er al zo vroeg aan zou beginnen. Maar hij had nog een sterke renner voorin (Tratnik, nvdr.). Het is toch uitzonderlijk dat hij toch voorop kan blijven, want we hebben echt niet stilgezeten."

Geen medaille voor Evenepoel

Evenepoel kwam in de finale in een groepje terecht waarin hij streed voor zilver en brons. Het werd uiteindelijk een vijfde plaats want O'Connor, Van der Poel en Skujins gingen hem nog vooraf. Al vindt Evenepoel het missen van een medaille niet erg.

"Er zat niet veel meer in, dat was wel duidelijk. Een medaille was mooi geweest, maar dat zal niet veel veranderen aan mijn carrière. Als ik een koers rijd, is dat om de trui te pakken. Maar dat zat er niet in met een outstanding Pogacar."