Tadej Pogacar komt met opvallende uitspraken na fenomenale solo op het WK wielrennen

Tadej Pogacar heeft in Zürich de regenboogtrui op indrukwekkende wijze veroverd. De Sloveen wint zo na de Giro en Tour ook het WK op de weg.

"Ik kan niet geloven wat er net is gebeurd", zei Tadej Pogacar in zijn flashinterview. "Ik legde mezelf veel druk op. Ik wou na zo’n seizoen de regenboogtrui maar wat graag veroveren", ging de Sloveen verder.

Op 100 kilometer van de streep versnelde de Sloveen uit het peloton, wat duidelijk niet het plan was. "Misschien was het dom om de koers zo snel open te breken, maar gelukkig kon ik rekenen op een beresterke Jan (Tratnik, nvdr.).

Lange aanval niet het plan van Pogacar

"Of we die aanval gepland hadden? Helemaal niet. We wilden de wedstrijd onder controle houden, maar eigenlijk weet ik niet wat ik dacht. (lacht) Gelukkig heb ik het tot een goed eind gebracht", zei hij opgelucht.

"Gelukkig haalde ik het, maar het was heel zwaar." Pogacar verloor in de laatste tien kilometer nog veel tijd op onder meer Van der Poel en Evenepoel, maar hield toch nog een halve minuut overschot over aan de streep.

Na de Giro en de Tour was het WK het nieuwe doel voor Pogacar. "Het WK was misschien wel mijn grootste doel van het jaar. Ik kan nog altijd niet geloven wat er allemaal is gebeurd. Zonder een geweldig team was het evenwel nooit gelukt."