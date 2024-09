Politie van Zürich komt met update over valpartij en overlijden van Muriel Furrer (18)

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het WK in Zürich zal er altijd één met een zwarte rand blijven door het overlijden van de Zwitserse juniore Muriel Furrer (18). De politie van Zürich is nu met een update gekomen.

"Het onderzoek naar het ongeval loopt nog en is nog niet afgerond. Volgens de eerste bevindingen viel de renster nabij Küsnacht in een bocht naar links terwijl zij afdaalde vanuit Schmalzgrueb", klinkt het in een bericht van de politie van Zürich.

"Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor invloed van derden. Volgens huidig ​​onderzoek werd de valpartij niet waargenomen. Er zijn momenteel geen televisiebeelden of andere opnames beschikbaar. Er zijn geen getuigen bekend."

Nog veel vragen over valpartij Furrer

Dat is wellicht ook de reden waarom de Zwitserse bond pas na de wedstrijd opmerkte dat ze een renster misten en op zoek zijn gegaan naar Furrer. De Zwitserse zou daar allicht al een hele tijd gelegen hebben in het bos.

"Uit onderzoek tot nu toe blijkt dat de gevallen atlete in het bos bewusteloos werd aangetroffen door een medewerker van de beveiliging", klinkt het in de versie van de politie van Zürich.

"De hulpdiensten kwamen kort daarna direct ter plaatse en verleenden eerste hulp. Het exacte tijdstip van het ongeval is nog niet volledig opgehelderd. Verdere informatie buiten dit persbericht kan momenteel niet worden gecommuniceerd."