Geen Ronde van Lombardije, maar Mathieu van der Poel rijdt toch nog een wegkoers dit seizoen

Mathieu van der Poel heeft met het WK in Zürich zijn laatste echte wegkoers van 2024 gereden. De voormalige wereldkampioen komt dit seizoen wel nog in actie op de weg.

Komende zondag staat Mathieu van der Poel aan de start van het WK gravel in Leuven. Voor de Nederlander wordt het zijn laatste grote afspraak, daarna gaat de kopman van Alpecin-Deceuninck op vakantie.

In de Ronde van Lombardije (12 oktober) komt Van der Poel dus niet aan de start. Daar leek even sprake van, maar dat ontkrachtte hij zelf na het WK. "Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Niet van mij in ieder geval", zei Van der Poel bij In de Leiderstrui.

Van der Poel rijdt criterium in Spanje

Van der Poel vertrekt volgende week dus op vakantie, maar komt op zaterdag 26 oktober wel in actie in een criterium in Spanje. De organisatie van de Gran Fondo La Nucía heeft aangekondigd dat Van der Poel er aan de start zal staan.

De bronzen medaille van de WK-wegrit in Zürich bevestigde dat nieuws ook op zijn sociale media. Ook dubbel ritwinnaar in de Vuelta Pablo Castrillo en oud-wielrenners Alejandro Valverde, Samuel Sánchez, Gianni Bugno en Claudio Chiappucci staan aan de start.

Ook vorig jaar reed Van der Poel op het einde van oktober een criterium in Spanje. Toen klopte hij in Madrid profrenners Juan Ayuso (UAE Team Emirates en Omar Fraile (INEOS Grenadiers).