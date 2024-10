🎥 Jasper Philipsen wint nog eens in Duitsland en velt nu een oordeel over zijn seizoen

Jasper Philipsen heeft nog eens van een zege kunnen proeven. In de Sparkassen Münsterland Giro was hij sneller dan twee andere Belgen.

Sinds zijn drie ritzeges in de Tour liep het wat stroever voor Jasper Philipsen. Hij won eind augustus een rit in de Renewi Tour, maar in september lukte winnen niet voor Philipsen. Hij stuitte vooral op Tim Merlier.

Op het EK werd Philipsen vierde, op het Kampioenschap van Vlaanderen sprintte hij naar de derde plaats. Dinsdag kwam Philipsen te vroeg op kop in Binche-Chimay-Binche en werd hij opnieuw vierde.

In de Sparkassen Münsterland Giro was het wel opnieuw prijs voor Philipsen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck koos in de sprint het wiel van Jordi Meeus en sprintte met veel gemak naar zijn negende zege van het seizoen.

Philipsen tevreden over 2024

"De finale was hectisch, zoals elk jaar hier. Maar ik kende deze aankomst van een paar jaar geleden, dus ik wist wat ik moest doen. Ik wist dat ik in de laatste paar honderd meter het wiel van Jordi Meeus moest hebben. Ik ben blij dat ik mijn sprint aan kon gaan en de zege kon pakken."

Zijn seizoen is nog niet voorbij, maar Philipsen is wel tevreden over 2024. "Ik kan tevreden zijn. Een monument winnen, was het hoogtepunt voor mij. En ik ben blij dat de vorm er in oktober nog altijd is en dat ik vandaag kon winnen."

Philipsen won dit jaar Milaan-Sanremo, de Classic Brugge-De Panne, drie etappes in de Tour de France en een rit in respectievelijk de Renewi Tour, de Baloise Belgium Tour en Tirreno-Adriatico.

🚴🇩🇪 | Jasper Philipsen is de koning van Münster. Hij verslaat in de sprint Meeus en Fretin. 👑🇧🇪



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/3703BucHG1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 3, 2024

Results powered by FirstCycling.com