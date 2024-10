"Beter wordt het niet": Plafond bereikt met Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is amper 24 jaar. Voor sponsor Specialized is het duidelijk dat hij hen nu al het maximum bezorgd heeft.

Remco Evenepoel heeft al het nodige palmares bij elkaar gereden, al is er nog bijzonder veel mogelijk voor onze landgenoot. Toch zijn sponsors nu al enorm blij met wat Evenepoel liet zien.

Soudal en QuickStep zijn heel tevreden over de return die ze krijgen bij de wielerploeg van Patrick Lefevere. Ook Specialized is laaiend enthousiast. Stichter Mike Sinyard van Specialized ziet zelfs meer return dan hij met Tadej Pogacar, met drie Tourzeges achter zijn naam, zou kunnen krijgen.

“Het moment waarop Evenepoel als eerste over de meet kwam op de olympische wegrit en met de Eiffeltoren op de achtergrond onze fiets in de lucht stak, was een moment waarop je tegen jezelf zegt: beter wordt het niet”, vertelt Sinyard aan Het Nieuwsblad.

Voor de Amerikaan is Evenepoel de beste renner met wie zijn bedrijf in vijftig jaar tijd gewerkt heeft. De uitstraling van onze landgenoot is ongelofelijk. “Niet alleen in België, over de hele wereld zijn fans gek van Remco”, zegt Mike Sinyard.

“Toen hij bij ons was voor een test in de windtunnel heb ik hem meegenomen naar een ijshockeywedstrijd van de San José Sharks. Remco werd er onthaald als een kampioen en maakte met zijn spontane stijl veel indruk op het publiek.”