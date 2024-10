Treurig einde voor Nederlandse bondscoach: "Uitgesproken en onuitgesproken verwijten"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Nederlandse vrouwenploeg heeft een wel heel slechte beurt gemaakt op het WK in Zwitserland. En daar profiteerde Lotte Kopecky maar al te graag van.

Voor de start van de wegrit op het WK wielrennen voor vrouwen was de teneur heel erg duidelijk. Team Nederland was er helemaal klaar voor om als ploeg de regenboogtrui te pakken.

Maar dat draaide helemaal anders uit. Journalist en ex-renner Thijs Zonneveld laat in een gesprek met de Nederlandse krant De Gelderlander zijn emoties de vrije loop. Nog nooit heeft Nederland zichzelf zo in de eigen voet geschoten.

“De favorieten uit andere landen zaten te lachen in het wiel”, klinkt het. “En al helemaal toen Vollering in haar egoïsme en megalomanie in de laatste ronde het gat op twee landgenotes dichtreed, ze de nek omdraaide én voorkwam dat ze terugkwamen.”

Het leek volgens Zonneveld wel of ze er alles aan deed om Marianne Vos of Riejanne Markus géén wereldkampioene te laten worden. “Vollering flikte er ook zichzelf mee; ze liet haar concurrentes constant zien dat ze zo wanhopig graag wereldkampioene wilde worden, dat ze haar zonder problemen alle gaten konden laten dichtrijden.”

Een absoluut dieptepunt voor bondscoach Loes Gunnewijk die er na acht jaar in plaats van een groot afscheidscadeau een afgang in mineur voor in de plaats kreeg.

“Ik heb geen idee wie Gunnewijk zal opvolgen, maar hij of zij begint met een vloer vol scherven. Talloze rensters lopen rond met uitgesproken en onuitgesproken verwijten. En de beste renster van het land heeft zichzelf, verblind door frustratie en egoïsme, onmogelijk gemaakt bij land- en ploeggenotes.”