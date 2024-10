Verrassing van formaat: Evenepoel geeft op in Giro d'Emilia

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel rijdt de Giro d'Emilia niet uit. Onze landgenoot stapte 20 kilometer van het einde af.

Ook de Giro d’Emilia brengt geen duel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor de overwinning. De Sloveen ging er op 37 kilometer van het einde van door.

Die eerste aanval leek meteen de goede voor Pogacar. Enkele renners zetten de achtervolging in, maar dat was er te veel aan voor Remco Evenepoel.

Hij kon niet mee met de achtervolgende groep en besloot op twintig kilometer van het einde de handdoek te gooien en uit de koers te stappen.

Het regende stevig in Italië en dat zorgde voor een glad wegdek. Mogelijk speelde dat ook mee in het hoofd van Evenepoel en wou hij geen risico nemen.

We hopen dat Evenepoel straks uitleg zal geven waarom hij opgaf in deze koers. Volgens Sporza zag onze landgenoot dat de zege er niet in zat en besloot hij zich te sparen.