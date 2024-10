Lotte Kopecky reageert op hulpmiddeltje dat Marianne Vos tijdens WK gravel had

Marianne Vos pakte zaterdag het WK gravel. Ze klopte onze landgenote Lotte Kopecky in de sprint.

Na het WK gravel van zaterdag bij de vrouwen werd duidelijk dat Marianne Vos met een bijzonder hulpmiddeltje op haar fiets rondreed.

De nieuwe wereldkampioen kon de druk in haar banden regelen. Op zware stroken loste ze de druk wat, om het asfalt zette ze meer druk erin. Dat kwam haar in de sprint heel erg goed uit.

Lotte Kopecky had het de hele koers lang al door wat Vos deed. “Ik hoorde het echt heel de tijd tijdens de koers”, vertelt Kopecky aan Gazet van Antwerpen.

“Pssst, psssst, pssst. Argh. Nu ben ik weer 20 watt meer aan het duwen, dacht ik. (lacht) Kom op... Maar het enerveerde mij niet, ik vond het eigenlijk wel grappig.”

Ook al was Vos met hardere banden om te sprinten duidelijk in het voordeel, toch vertrouwde ze eigenlijk niet echt op haar sprint.

“Lotte zat op kop in de sprint en toen we het bordje van tweehonderd meter passeerden, ging ik aan. Het was hopen dat ik de benen nog had en gelukkig kon ik het nog volhouden”, zei de Nederlandse achteraf.