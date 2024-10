Remco Evenepoel geeft dan toch wat uitleg over zijn opgave

Remco Evenepoel reed de Giro d'Emilia niet uit. Onze landgenoot stapte 20 kilometer van de finish in de volgwagen.

Tadej Pogacar was na zijn demonstratie op het WK in Zwitserland nu ook heer en meester in de Giro d’Italia. Hij had bijna twee minuten voorsprong op Tom Pidcock die als tweede over de finish bolde.

Van Remco Evenepoel geen sprake. Onze landgenoot stapte onder de druilerige regen op twintig kilometer van het einde uit de koers.

Volgens Het Laatste Nieuws had hij last van water en vuil in het oog, waardoor hij niet meer goed kon zien. Evenepoel gaf dan ook op uit voorzorg, klonk het bij Soudal-QuickStep.

Evenepoel spaarde zijn krachten om in de andere koersen die dit seizoen nog volgen het beste van zichzelf te kunnen laten zien, klonk het. “Ik maak er gewoon nog het beste van, meer kan ik niet doen", vertelde hij aan de krant.

"Maandag en dinsdag een goeie Coppa Bernocchi en Tre Valli Varesine afwerken om echt op mijn best te zijn tegen Lombardije, dat is het doel. Als alles normaal verloopt, moet dat wel lukken."