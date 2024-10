'UCI past regels aan door voorval met Remco Evenepoel en Primoz Roglic'

De UCI gaat de 3-kilometerregel veranderen. Dat komt door een bekend voorval met Primoz Roglic in de hoofdrol.

Herinner je nog de elfde rit van de Tour de France dit jaar? Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar reden in de aanval, met Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de achtervolging.

De kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe viel in de afdaling. Hij stond eventjes aan de kant en verloor dertig seconden op Evenepoel. Maar uiteindelijk kreeg hij dezelfde tijd als onze landgenoot.

Dat is volgens de toepassing van de 3-kilometerregel zoals die nu toegepast wordt. Vanaf 2025 zal dat anders zijn, zo schrijft Directvélo.

Als een renner vanaf januari in zijn eentje valt, dan zal het tijdverlies blijven staan en niet meer teruggezet worden als dat binnen de laatste drie kilometer is.

Als eenzelfde situatie zoals die met Roglic zich voordoet zal de renner in kwestie wel dat tijdsverlies aan zijn been hebben. Dit seizoen werd de grens als bij wijze van test ook al op vier of vijf kilometer gelegd. Of dat ook effectief veranderen zal is nu niet duidelijk.