Visma Lease a Bike pakt de bloemen in Parijs-Tours

Christophe Laporte heeft Parijs-Tours op zijn naam geschreven. Een mooie afsluiter voor Visma Lease a Bike.

Door het WK gravel in Leuven waren er heel wat afwezigen voor Parijs-Tours, maar de semiklassieker kreeg uiteindelijk nog een mooie ontknoping.

Vacek en Laporte bleven in de straten van Tours uit de greep van een uitgedund peloton en sprintten voor de overwinning.

De Tsjech moest de laatste twee kilometer al op kop rijden, waarna Laporte bijzonder lang wachtte om toch autoritair over zijn medevluchter te gaan.

De sprint voor de derde plek werd gewonnen door onze landgenoot Jasper Philipsen, een kleine halve minuut nadat Laporte de finish had bereikt.

Arnaud De Lie, die de voorbije twee edities de finale niet haalde en op de overwinning in Tours had ingezet, zat in de groep van Philipsen en werd uiteindelijk zevende.