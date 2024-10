Ex-wereldkampioen Matej Mohoric wijst Belgen met de vinger na het WK gravel

Matej Mohoric heeft op het WK gravel zijn wereldtitel zijn kunnen verlengen. Ook hij had last van de Belgische ploegmaats van Mathieu van der Poel die niet wilden achtervolgen op hun kopman.

Vorig jaar pakte Matej Mohoric in Italië de wereldtitel gravel, hij schudde toen Florian Vermeersch af in de finale. De Belg moest dit jaar opnieuw tevreden zijn met zilver, dit jaar was Mathieu van der Poel te sterk.

Matej Mohoric zat in de achtervolgende groep met Belgen Jasper Stuyven, Gianni Vermeersch, Quinten Hermans en de Brit Connor Swift. "In de achtervolgende groep zat ik met drie Belgen, en dat maakte het erg lastig", zegt Mohoric bij Cyclingnews.

Mohoric buiten de top vijf op WK gravel

"Ze hadden namelijk geen motivatie om te werken." Hermans en Vermeersch rijden net als Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, zij zouden het gat niet dichtrijden op de Nederlander. Daar klaagde ook Jasper Stuyven al over.

Mohoric zelf werd uiteindelijk pas zevende in de sprint om het brons. "Ik ging te vroeg aan en dat kostte me een plek in de top vijf. Het had een medaille kunnen zijn, maar dat zat er niet in. Toch ben ik trots op mijn prestatie."

Lang rouwen om het missen van een medaille zal Mohoric niet doen, donderdag komt hij al in actie in de Gran Piemonte in Italië. Er staan ook nog enkele andere koersen op zijn programma voor Mohoric een streep trekt onder 2024.