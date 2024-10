Dit kan toch niet? Belgische renners moesten eigen truitje kopen voor WK gravel

Van een groot Belgisch wielerteam was er op het WK gravel geen sprake. Het was duidelijk voor wie bepaalde renners reden.

De renners reden op het WK gravel in Leuven wel met een truitje van de Belgische ploeg, maar het grote teamgevoel ontbrak. Het Nieuwsblad schrijft in zijn analyse dat de Belgen van Alpecin-Deceuninck duidelijk in dienst reden van Mathieu van der Poel.

“De ploeg betaalt alles, sommige renners moesten zelf hun nationaal truitje bekostigen. Dan kan je moeilijk verwachten dat we als een nationaal team rijden”, legde Quinten Hermans uit aan Het Nieuwsblad.

Hermans moest dat zelf wel echter niet doen, zo vertelde hij achteraf ook in een uitgebreid interview met Het Belang van Limburg over het WK gravel.

“Ik had het geluk dat ik geen Belgische outfit moest lenen of kopen aangezien ik voor het weg-WK in Zürich nog een verse stapel textiel had gekregen.”

“Toch voelde het zondag vreemd aan om in die Belgische kleuren te koersen. Ja, er zijn wegtactieken toepasbaar op een gravelwedstrijd, maar al bij al is het toch individualistischer van aard.”