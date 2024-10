Zet Mathieu van der Poel het nu al uit zijn hoofd? "Weet niet of het wel nut heeft..."

Op het WK gravel pakte Mathieu van der Poel wel de wereldtitel, op de weg kon hij niet voor het tweede jaar op rij winnen. De vraag is of hij volgend jaar wel aan de start zal staan.

Op het WK in Zürich slaagde Mathieu van der Poel er niet in om zijn wereldtitel op de weg te verlengen. De Nederlander pakte wel nog het brons, maar Tadej Pogacar van de regenboogtrui houden lukte niet.

Volgend jaar trekt het WK voor het eerst naar Afrika, de regenboogtruien worden dan uitgedeeld in Rwanda. Tijdens het WK in Zürich werd het parcours voorgesteld en het lijkt helemaal op maat voor klimmers.

Van der Poel twijfelt over WK in Rwanda

Het parcours in Rwanda is 267,5 kilometer lang en bevat maar liefst 5.475 hoogtemeters, in Zürich kregen de renners 273,9 kilometer en zo'n 4300 hoogtemeters op hun bord. In 2025 wordt het dus nóg lastiger.

Mathieu van der Poel lijkt dan ook stevig te twijfelen aan zijn deelname aan het WK volgend jaar. "Ik weet niet of het wel nut heeft om naar Afrika te gaan", zegt Van der Poel bij het Algemeen Dagblad.

Dit jaar moest Van der Poel al afvallen om in Zürich een rol van betekenis te spelen. En dat was mentaal niet makkelijk voor de Nederlander. In Rwanda zal het nog moeilijker worden om voor de regenboogtrui te strijden.