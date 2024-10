Veldrijden pakt uit met nieuwe regel voor dit seizoen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe crossseizoen staat voor de deur. De nieuwe jaargang gaat ook gepaard met een nieuwe regel waaraan de renners zich moeten houden.

Het is uitkijken naar de echte start van het veldrijden. Het nieuwe crossseizoen heeft dit jaar ook een kleine reglementswijziging in zich. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Renners mogen hun afval en andere materialen die ze niet meer nodig hebben niet zomaar gelijk waar op het parcours weggooien.

Net zoals bij het koersen op de weg moet dat in een afgebakende zone gebeuren. Overbodige kledij, bidons en andere zaken moeten in de aangewezen materiaalzone of speciale afvalzone gedeponeerd worden.

De regel, die overgenomen werd van het gewone wegwielrennen, moet zorgen voor een schoner en duurzamer klimaat waarin het veldrijden plaatsvindt.

Wie zich niet aan de regels hoort krijgt bij de eerste overtreding een boete van 250 Zwitserse Frank. Bij meerdere overtredingen kan een diskwalificatie volgen.