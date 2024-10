Belgen doen de wenkbrauwen fronsen op het WK gravel: "Vroeg me af wat er gebeurde"

Het WK gravel in Leuven leverde bijzonder veel spektakel op, maar ook veel verhalen. De Brit Connor Swift stelt zich veel vragen bij de tactiek van de Belgen.

De Brit Connor Swift deed in Watts Occuring, de podcast van Luke Rowe en Geraint Thomas, zijn verhaal over het WK gravel in Leuven. De Brit werd zelf zesde, maar zag ook duidelijke verschillen met andere gravelwedstrijden.

"In andere wedstrijden die ik reed was er geen ploegtactiek. Dit was net een wegwedstrijd." Zo reden Gianni Vermeersch en Quinten Hermans in dienst van Mathieu van der Poel. En dat met Stuyven en ook Florian Vermeersch nog mee vooraan.

"Het was echt raar. Ik snap niet dat zij (Stuyven en Vermeersch, nvdr.) hun landgenoten geen tik hebben gegeven. Ik hoorde ze tijdens de wedstrijd niet eens op elkaar roepen. Ik vroeg me echt af wat er gebeurde."

Swift over de start van het WK gravel

Dat was ook het geval tijdens de start, voor Swift de tweede keer dat hij het meemaakte. "Het is echt het gekste ooit. Er is echt niks op de wereld zoals de start van een WK gravel.

"Het is echt net een hondengevecht. Ik heb mijn ellebogen nog nooit zo breed moeten houden. Je moet het echt een keer meegemaakt hebben, het is een gekkenhuis", zei Swift nog tegen Rowe en Thomas.