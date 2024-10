Roodhooft heeft duidelijke mening over veldritwinter Van der Poel: "Het zou beter zijn om..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Of Mathieu van der Poel deze winter het veld induikt blijft momenteel een vraagteken. Toch is voor Alpecin-Deceuninck duidelijk waar de focus op moet liggen.

Het WK gravel was de laatste wedstrijd van Mathieu van der Poel voor enige tijd. De wereldkampioen gravel en veldrijden neemt nu even tijd voor vakantie en zit dan samen met de broers Roodhooft en zijn trainer over het veldrijden.

Een programma is er dus zeker nog niet uitgetekend voor deze winter, maar Philip Roodhooft heeft er wel een duidelijk idee over. "Richting het voorjaar zou het voor Mathieu beter zijn om niet te crossen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Voorjaar het belangrijkst voor Van der Poel

Volgens Roodhooft moet Van der Poel goed nadenken hoe hij de winter wil invullen als hij in het voorjaar van 2025 opnieuw het niveau wil halen van dit jaar. Toen won Van der Poel de E3, de Ronde van Parijs-Roubaix.

"Het veldrijden mag geen negatieve impact hebben op zijn klassiek voorjaar." Van der Poel zal dus wellicht een beperkt programma afwerken. Vorig seizoen reed hij 14 crossen, dat zouden er nog minder kunnen zijn.

"Al wil ik deze nuance zeker nog meegeven: Mathieu vindt het crossen nog altijd leuk." En de Nederlander heeft nog altijd doelen, zoals een zevende wereldtitel pakken. Daarmee zou hij het record evenaren.