Thibau Nys denkt er geen moment aan: "Zal ik nooit doen"

Thibau Nys start met veel vraagtekens aan het nieuwe seizoen in het veldrijden. Net als vorig jaar rijdt hij wel opnieuw een uitgebreid programma.

Door ziekte in september heeft Thibau Nys achterstand opgelopen qua conditie. Zaterdag zal hij dan ook nog niet top zijn bij de start van het seizoen in Beringen. Toch wil hij in zijn tweede seizoen bij de profs regelmatiger zijn.

Nys won vorig jaar bij de start van het seizoen meteen drie crossen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Daarna zakte Nys weg en duurde het zelfs tot eind januari voor hij weer op het podium stond.

Nys laat het veldrijden niet vallen

Wat wel hetzelfde is met vorig seizoen is het aantal crossen op de planning van Nys. Vorig seizoen waren dat er 22, dit seizoen staan er 23 crossen op het programma. "Dat is best een druk programma", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Nys heeft op de weg nochtans getoond dat hij daar ook mag dromen van een mooie toekomst. Maar Nys wil altijd crosser blijven. "Ik zal nooit crossen in functie van de weg. Daarvoor vind ik de cross ook te belangrijk."

"Maar stel dat ik volgend jaar de Vuelta rijd, dan is het goed mogelijk dat ik pas in december in het veld begin. Wat het ook is, ik ga elk jaar een serieuze winter rijden", maakt Nys nog eens duidelijk.