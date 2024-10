Tadej Pogacar nu de beste aller tijden? De wereldkampioen geeft zelf het antwoord

Tadej Pogacar heeft met overmacht voor de vierde keer op rij de Ronde van Lombardije gewonnen. Er was niets te doen aan de Sloveen, die opnieuw van ver aanviel.

Vooraf was er met Tadej Pogacar maar één topfavoriet voor winst in de Ronde van Lombardije. Remco Evenepoel verwachtte vooraf dat de wereldkampioen zou aanvallen op de Colma di Sormano en dat deed de Sloveen ook.

Pogacar reed 48,4 kilometer solo en won zo voor de vierde keer op rij de Ronde van Lombardije, zijn zevende monument in zijn carrière. "Elke overwinning is speciaal en vandaag is niet anders", zei de Sloveen.

Aanval Pogacar in Lombardije was gepland

In tegenstelling tot het WK in Zürich was de aanval van Pogacar nu wel gepland. "De koers is zo zwaar dat je in de laatste veertig kilometer man tegen man vecht. Ik wist dat ik met een gat op de top het vol zou kunnen houden. Gelukkig heb ik dat kunnen doen."

Pogacar hield wel nog even rekening met Evenepoel. "Na de afdaling kwam hij plots iets dichterbij. Ik probeerde daarna zo hard mogelijk te trappen, om het mentaal spelletje te winnen." Pogacar breidde zijn voorsprong uit naar meer dan drie minuten.

"Waar ik sta in de geschiedenis van wielrennen? We zullen die vraag beantwoorden op het einde van mijn carrière", besloot Pogacar. Net als Evenepoel neemt de wereldkampioen nu vakantie.