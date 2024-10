Tadej Pogacar reageert klaar en duidelijk op dopingvragen na dominantie in 2024

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar is bijzonder dominant in 2024, met al 24 overwinningen achter zijn naam. Maar dat zorgt ook voor argwaan door het verleden.

Onaantastbaar lijkt Tadej Pogacar in 2024. Slechts één keer werd hij dit jaar teruggehaald toen hij aanviel, in de elfde etappe van de Tour. Vingegaard reed een gat dicht op de Sloveen en klopte hem in de sprint.

Voor de rest is Pogacar bijzonder dominant. In de 57 koersdagen die hij dit seizoen reed, won hij 24 keer. Een hoog percentage, zeker als er rekening wordt gehouden met het feit dat daar twee grote rondes bij zitten.

Pogacar beantwoordt dopingvragen

Is Pogacar te dominant? Door het verleden van het wielrennen krijgt de Sloveen dan ook vragen over doping. "Dominantie is van alle tijden, van alle sporten, van de zakenwereld en bij uitbreiding van de hele maatschappij", citeert HLN Pogacar.

Volgens Pogacar zijn er in elke generatie superieure talenten, die dan een bepaalde tijd dominant zijn en uiteindelijk afgelost worden door iemand anders. En er is volgens Pogacar een verschil met vroeger.

"Wij zijn ons wél bewust van het gevaar. Willen het wél veilig doen. Het tegendeel, je leven op het spel zetten voor tien jaar succesvolle carrière, is gewoon dom", verwijst hij naar dopinggebruik.