Lotte Kopecky onthult haar geheim voor succes na crash

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky heeft het geflikt. De Belgisch won de laatste rit in de Simac Ladies Tour en pakte zo meteen ook de eindzege in de World Tour van de UCI. En daarmee verbaasde ze eigenlijk ook zichzelf een beetje.

Met de eindzege in de Simac Ladies Tour heeft Lotte Kopecky alweer iets kunnen afvinken op haar al rijke erelijst. En bovendien won ze ook nog eens het eindklassement van de UCI.

Ritzege én eindzege in Nederland

Zaterdag was ze nog zwaar gevallen in Nederland, maar een dagje later kon ze alsnog meesprinten en de overwinning pakken. En ze deed er ook nog eens de eindzege.

"Het is niet omdat je valt dat je niet meer voort kunt", kon er bij Sporza een lach af namens Lotte Kopecky. "Ik heb een fantastisch seizoen gehad op de weg en het is heel mooi om dat nu te kunnen afsluiten met de eindzege in de Simac Ladies Tour."

WK baanwielrennen volgende doel

"Ja, ik zou zeggen dat het een perfect seizoen is geweest. Het was zeker verantwoord om hier te starten. Ik had wat losgereden op de rollen en het voelde oké."

Toch had Kopecky naar eigen zeggen niet verwacht dat ze na haar crash nog zou winnen. Ze gaf haar team dan ook de nodige credits voor het geleverde werk. Volgende week is er nog het WK baanwielrennen.