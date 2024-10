Ontdek het verhaal achter eerste Belgische winnares van de prestigieuze Roc d'Azur

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Heeft u al gehoord van Emeline Detillieux? Misschien niet. De Belgische heeft nochtans dit weekend een heel erg prestigieuze wielerkoers gewonnen. Ze won de befaamde Roc d'Azur in Frankrijk.

De Roc d'Azur is een van de meest prestigieuze wedstrijden van het jaar binnen het mountainbiken. Elk jaar wordt die gehouden in het Franse Fréjus.

Belgische schrijft geschiedenis in Franse mountainbike-race

De editie 2024 werd een speciale editie, want voor het eerst kregen we een Belgische winnares. Belgisch mountainbikekampioene Emeline Detilleux pakte de epische overwinning in de race die al enkele jaren door ASO wordt georganiseerd.

Het is de laatste race in het mountainbiken van het seizoen. Bij de mannen won de Franse ex-wereldkampioen Jordan Sarrou, maar vooral de winnares van de vrouwenkoers zal bijblijven.

Detilleux heeft enorm genoten van het avontuur in Frankrijk

Detilleux won met bijna twee minuten voorsprong op Sandra Mairhofer en Greta Seiwald, beiden uit Italië. "Ik vind het fantastisch om de eerste Belgische vrouw te zijn die hier wint", was de Belgische heel erg blij bij Sporza.

"Dit is het grootste mountainbike-event ter wereld, in volle zon, op een superparcours en met een fantastische sfeer. Ik heb er echt van genoten."