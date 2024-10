Tiesj Benoot komt met opvallend verhaal na Ronde van Lombardije: "Gestopt bij café"

Tiesj Benoot zat in de vroege vlucht in de Ronde van Lombardije, maar kon net als de rest van het peloton niet ontsnappen aan Tadej Pogacar. Benoot kwam als 58ste binnen, maar dat had ook een reden.

Met Remco Evenepoel, Lennert Van Eetvelt en Xandro Meurisse eindigden maar liefst drie landgenoten in de top tien van de Ronde van Lombardije. Ook Tiesj Benoot had daar zaterdag lang uitzicht op.

Benoot zat in de vroege vlucht en dat was ook gepland om te anticiperen op een vroege aanval van Pogacar. De kopgroep werkte ook goed samen, maar bergop bracht UAE Team Emirates het verschil snel terug.

Benoot had krampen tijdens Ronde van Lombardije

Pogacar vloog iedereen voorbij op de Colma di Sormano, Benoot had nog uitzicht op een plek in de top tien. "Als ik zonder problemen had kunnen fietsen, dan was dat zeker mogelijk", zei Benoot bij Sporza.

Halfweg koers kreeg Benoot last van buikkrampen, waar hij ook iets voor genomen heeft. Dat hielp niet echt, waardoor Benoot langzaam leegliep. "In de afdaling van de Sormano ben ik zelfs even moeten stoppen bij een cafeetje."

Het einde van het seizoen vieren zat er dus niet meteen in voor Benoot. Al hoopte hij toch nog wat te kunnen drinken en iets vettigs te eten om toch nog wat te kunnen genieten van het einde van het seizoen.