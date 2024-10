José De Cauwer heeft wat te zeggen over Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro en de Tour, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije. Het is maar een greep uit de maar liefst 25(!) overwinningen van Tadej Pogacar in 2024. Je zou bijna vergeten dat ook Remco Evenepoel een goed seizoen draaide.

Tadej Pogacar sloot zaterdag zijn seizoen af met een vierde zege op rij in de Ronde van Lombardije. Op meerdere minuten werd Remco Evenepoel knap tweede. Evenepoel nummer 2 van het jaar "Historisch mag je het jaar van Pogacar best bij de grote zetten. Ik vond het wel een hele goeie dat hij in zijn interview daar zelf niet op wou antwoorden", aldus José De Cauwer bij Sporza. De co-commentator was toch ook vol lof voor Remco Evenepoel. Zowel in de Ronde van Lombardije als in de rest van het seizoen. Het podium van de Tour de France, dubbel Olympisch goud, ... Ook niet verkeerd. Stevig seizoen voor Remco Evenepoel "Wereldkampioen tijdrijden, dubbel olympisch kampioen. Niemand heeft het ooit gedaan, omdat het bijna niet kon natuurlijk. Maar hij staat er wel mooi naast. En als mensen op zoek moeten naar de tweede beste renner, dan komt iedereen uit bij Evenepoel." Volgens De Cauwer is het dan ook duidelijk: "Er zal een dag komen dat Evenepoel de Tour de France kan winnen. Hij is niet bezig met hem volgend jaar te willen winnen, maar om hem ooit te willen winnen en dat vind ik goed."