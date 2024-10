Lotte Kopecky heeft duidelijke boodschap voor haar fans: "Vind dat echt onaangenaam"

Lotte Kopecky heeft er opnieuw een fantastisch seizoen opzitten. Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn om Lotte Kopecky te zijn.

Al enkele jaren behoort Lotte Kopecky tot een van de beste rensters van de wereld. Dit jaar was ze zelfs de allerbeste, want ze eindigde als eerste in de Women's World Tour, een ranking op basis van de UCI-punten in één jaar.

Op de fiets is het voor Lotte Kopecky bijzonder aangenaam om zichzelf te zijn. In fietskledij of als ze op de fiets zit heeft Kopecky er dan ook geen probleem met mensen die vragen om foto's of handtekeningen.

Kopecky over haar bekendheid in België

"Maar als ik op mijn gemak een koffie wil gaan drinken, dan liever niet", zegt Kopecky bij HLN. Anoniem over straat lopen in België is dan ook bijzonder moeilijk geworden voor Kopecky. En dat vindt ze lastig.

Ze wil niet constant geconfronteerd worden met het wielrennen. Wanneer Kopecky in Gent of Brugge over straat loopt, hoort ze vaak dat mensen haar naam fluisteren. Of ze heeft het gevoel dat ze haar nakijken.

"Ik vind dat echt onaangenaam. Ik ben blij dat het stilaan winter wordt, zodat ik mij kan verstoppen achter een muts en een sjaal", stelt Kopecky nog.