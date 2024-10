Ex-renner heeft apart voorstel om dominantie Pogacar te breken: "UCI moet ingrijpen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar was dit jaar bijzonder dominant en won vaak met een lange solo. Volgens ex-renner Karsten Kroon gaat de UCI binnenkort moeten ingrijpen.

Met 25 zeges in één seizoen deed niemand beter dan Tadej Pogacar in de 21ste eeuw. De Sloveen kwam dit jaar 58 keer in actie waarmee hij een winstpercentage haalde van meer dan 43%. En dat met twee grote rondes.

Slechts één keer werd Pogacar dit seizoen teruggehaald als hij aanviel, in de elfde rit van Tour. Vingegaard reed toen meer dan een halve minuut dicht op de Sloveen en klopte hem in Le Lioran in de sprint.

Pogacar met achterstand laten starten?

Pogacar heeft nu al 88 profzeges op zijn naam staan, daar zullen er de komende jaren nog een pak bij komen. "Hij is nog maar 26", zegt ex-renner Karsten Kroon bij Kop over Kop. "Stel dat hij zo nog twee of drie jaar progressie boekt."

"Dan gaat de UCI over twee jaar ingrijpen en moet hij gewoon een half uur later starten dan de rest", lacht hij. In de Ronde van Lombardije reed een groep van 21 renners weg uit het peloton, maar de ploeg van Pogacar haalde hen terug.

"Ze hadden eigenlijk de weg moeten blokkeren en Pogacar tien minuten achterstand moeten geven... Maar zelfs dan wint hij nog", stelt Kroon nog. De vraag is of Pogacar zijn niveau van dit jaar ook volgend jaar kan halen.