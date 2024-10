Belgian Cycling, maar ook de renners zelf zitten met grote zorgen voor WK in Afrika

Volgend jaar wordt het WK in Rwanda gereden. Dat wordt geen sinecure voor de wielerbond en de renners zelf.

Dit jaar werd het WK wielrennen in het Zwitserse Zürich gereden. In 2025 trekt het hele circus naar Rwanda, voor het eerste WK op Afrikaanse bodem.

De voorbereidingen daarvoor zijn ook voor Belgian Cycling al eventjes bezig. Het belooft een heuse uitdaging te worden, zo klinkt het bij technisch directeur Frederik Broché.

“Behalve de logistieke uitdaging (al het materiaal in Rwanda krijgen) zijn de hotelprijzen ook pokkeduur”, vertelt Broché aan Sporza. “Ik ben zelf al in Rwanda geweest en ik was eigenlijk wel verrast, want de wegeninfrastructuur en de hotelstandaarden zijn heel goed. Maar er staat wel een prijs tegenover.”

Broché vermoedt dan ook dat door de verre verplaatsing en de hoge prijzen heel wat landen met een beperkte delegatie naar het WK zullen trekken. Willen of niet.

“Wij moeten de harde keuzes nog maken, maar we maken die liever niet. Want als wielerland vinden we dat we de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om de wielersport internationaal uit te dragen.”

Naast de kosten voor de wielerbond zitten ook de renners met de nodige vraagtekens. “De renners zijn soms wel bezorgd over die vaccinaties (tegen malaria, hepatitis A en gele koorts). Wat is bijvoorbeeld het effect van de malariapil op de conditie van de renners? Dat is iets dat we nog moeten onderzoeken met onze medische cel.”