Wordt deze crosswinter het jaar van Thibau Nys? Paul Herygers slaat de nagels op de kop

Thibau Nys begon vorig jaar heel sterk aan het veldritseizoen. Toch werd Eli Iserbyt vorig jaar de grote man van de cross.

Alle crossliefhebbers zijn klaar voor een spannende winter. Velen dromen al van een seizoen waarin Eli Iserbyt en Thibau Nys een onderlinge tweestrijd zullen voeren.

Komt dat echte jaar van Thibau Nys in de cross er nu helemaal aan? Paul Herygers schudt meteen het hoofd als de Krant van West-Vlaanderen hem dat vraagt.

“Ik heb vorig jaar de boot afgehouden en doe dat dit jaar nog een keer. Het is nog te vroeg voor een Thibau Nys-jaar”, vertelt hij aan de krant. “Je zag het in Beringen. Zo makkelijk is het niet om te bevestigen.”

Volgens Herygers ligt het niveau bijzonder hoog, al moet je met iemand als Nys altijd rekening houden. Dat liet hij ook dit seizoen op de weg zien. Dat had niemand van hem verwacht.

“Anderzijds: Nys is enorm getalenteerd en als het er echt op aankomt, kan hij net iets meer. Op termijn wordt hij iemand om rekening mee te houden, maar Thibau is ook een uitstekende wegrenner en bij zijn ploeg zal men snel ingrijpen wanneer er ook maar iets fout loopt.”