Dit wisten we nog niet over Wout van Aert en co: "Er bestaat een sisterhood onder de vrouwen"

Dag in dag uit zijn de renners aan de slag met trainingen en koersen. Maar achter al die renners staat haast iedere keer een sterke vrouw.

Op de Kristallen Fiets ging de aandacht niet alleen naar de coureurs. Een rode loper is een ideaal moment om ook de rennersvrouwen de nodige aandacht te geven.

Zij zijn er elke dag voor hun vriend of echtgenoot, zodat zij niks te kort komen in de koers. “Ik cijfer me volledig weg voor mijn man, en zo zijn álle rennersvrouwen die ik ken”, zegt Fien Maddens, de echtgenote van Eli Iserbyt, aan Het Laatste Nieuws.

En daar is niks negatiefs aan, zoals sommigen denken, zo voegt ze eraan toe. “Mijn tijd komt wel, wanneer Eli gestopt zal zijn. Dan is het aan mij en mijn ambities en carrière.”

Koersen, dat betekent ook valpartijen en blessures oplopen. Vervelend, maar het hoort er nu ook eenmaal bij. “Je weet dat er altijd iets kan gebeuren. En nee, dat laat je nooit los. Ik schrik niet alleen wanneer Eli valt, trouwens.”

De vrouwen van de renners zorgen ook voor elkaar. “Toen ik Steff Cras roerloos in de gracht in de Ronde van het Baskenland zag liggen, heb ik zijn vrouw Eline direct een berichtje gestuurd. En toen Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen hard viel, heb ik Sarah ook laten weten dat ze bij ons thuis terechtkon als ze hulp voor iets nodig had – we wonen in de buurt waar de koers toen passeerde.”

Er bestaat zelfs iets heel bijzonders: “Zoiets als een sisterhood voor vrouwen van wielrenners. Als een van onze mannen zwaar valt of teleurgesteld is, zijn wij er om elkaar te steunen. Want alleen wij weten wat je dan als vrouw allemaal doormaakt.”