Steff Cras neemt verrassend besluit na zijn sterke prestatie in de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Steff Cras (28) blijft nog een jaartje bij zijn ploeg Franse TotalEnergies. Ondanks een sterk resultaat in de Tour zat er geen transfer in naar een ploeg in de WorldTour.

Net als Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel viel Steff Cras zwaar in de Ronde van het Baskenland in april. Hij liep daarbij een geperforeerde long, een gebroken rib en acht gebroken dwarsuitsteeksels op. Toch herstelde Cras bijzonder snel en iets meer dan twee maanden later stond hij al opnieuw aan de start van de Ronde van Slovakije, waar hij meteen negende werd. Daarna stond Cras aan de start van de Tour. Met een vijftiende plaats als beste resultaat in een etappe viel Cras niet echt op tijdens de Tour, maar in Nice eindigde hij wel op een knappe 16de plaats in het eindklassement. In 2023 werd Cras ook elfde in de Vuelta. Geen transfer, Cras blijft bij TotalEnergies Zijn contract bij TotalEnergies liep dit jaar af, maar kon geen transfer naar een team in de WorldTour versieren. Hij blijft nu nog één jaar extra bij de Franse ploeg, volgend jaar kan Cras dus opnieuw vertrekken. "Onze kopman tijdens de laatste Tour de France zal ook volgend seizoen de kleuren van onze ploeg dragen. De Belgische klimmer sloot in 2023 aan en gaat op voor zijn derde seizoen binnen het team", schrijft de ploeg op haar sociale media.