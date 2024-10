De Koppenbergcross of het EK veldrijden? Thibau Nys verklapt wat het belangrijkste is

Thibau Nys lijkt net op tijd weer in vorm voor een belangrijke week in het veldrijden. Vrijdag staat de Koppenbergcross op het programma, zondag het EK in Spanje.

Door ziekte werd de voorbereiding van Thibau Nys op het nieuwe veldritseizoen verstoord. Het verklaarde zijn twaalfde plaats in Beringen en zijn dertiende plaats in Ruddervoorde. Nu staat Nys er opnieuw. In Overijse trok hij aan het langste eind, voor het eerst in bijna een jaar kon Nys nog eens winnen. Net op tijd, want deze week staan de Koppenbergcross en het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra op het programma. Koppenberg belangrijker dan EK voor Nys Met de Koppenbergcross op vrijdag en het EK op zondag wordt het wel een moeilijke combinatie. "Er zijn een paar jongens die niet starten op de Koppenberg om dan goed te zijn op het EK, omdat die cross toch in de kleren gaat kruipen", zegt Nys bij WielerFlits. Vorig jaar won Nys de Koppenbergcross op woensdag, de zondag op het EK gaf hij zelfs op. Nys beleefde daarna een moeilijke periode, maar toch gaat hij dit jaar weer voluit voor de zege op de Koppenberg. "Voor mij is dat een van de belangrijkste afspraken van het jaar. Misschien wel belangrijker dan dat EK", maakt Nys duidelijk. Zijn vader Sven won negen keer die cross, hij zit na zijn zege van vorig jaar aan één.