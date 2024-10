Mentale kick brengt Visma-Lease a Bike naar hogere sferen: "Dat zal ook gelden voor Pogacar, Roglic en Evenepoel"

De hogere sferen komen er straks nog letterlijk aan. Die zijn er nu al figuurlijk, want Visma | Lease a Bike kijkt uit naar de strijd met onder andere Pogacar en Evenepoel in de Tour de France 2025.

Grischa Niermann is de man die voor de Nederlandse formatie in Parijs de honneurs mocht waarnemen en het parcours voor de Tour van 2025 kon gadeslaan. "Het heeft met onder meer de Hautacam, de Mont Ventoux en de Col de la Loze enkele beklimmingen in petto waaraan wij veel mooie herinneringen bewaren. Dat zegt natuurlijk op voorhand niets, maar het geeft wel een kleine mentale kick."

Niet enkel die herinneringen spelen een rol, maar ook de grootsheid van de genoemde beklimmingen in de wielergeschiedenis. Jonas Vingegaard, de kopman van Visma | Lease a Bike, heeft baat bij een zware Tour. Op dat vlak kan zijn ploeg niet klagen. "Met nagenoeg 55.000 hoogtemeters wordt het wederom een Tour voor de klimmers, waarbij de meeste bergen verscholen zitten in de tweede en derde week."

Niermann waarschuwt voor eerste Tourweek

"Dat wil niet zeggen dat de eerste week eenvoudig is, want dat is het in de Tour nooit", waarschuwt Niermann. De Duitser heeft ondertussen al meer dan genoeg ervaring om te weten dat het gevaar achter elke hoek schuilt. Desondanks legt hij vooral de nadruk op het positieve. "Het is een parcours dat ons bij Team Visma | Lease a Bike zeker kan bekoren."

Wie dacht om de grootste namen onder de klassementsmannen te spotten in Parijs, kwam bedrogen uit. Zij zoeken natuurlijk de rust op na een zwaar seizoen. "Jonas kon vandaag niet aanwezig zijn, maar ik kan me voorstellen dat hij blij is met het parcours. Maar dat zal ook gelden voor bijvoorbeeld Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

Evenepoel tegen Pogacar en Vingegaard in juli 2025

Vanaf 5 tot en met 27 juli kan de strijd tussen al deze kleppers op het hoogste niveau van de wielersport weer losbarsten.