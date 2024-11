Belangrijke vragen rond Van der Poel en Van Aert blijven

Zoals elk jaar is het ook dit seizoen een van dé hamvragen: wanneer komen de grote jongens meerijden in het veldrijden? Mathieu van der Poel, Wout van Aert (en Tom Pidcock) en diens programma is een enigma.

Waar en wanneer maken Wout van Aert en Mathieu van der Poel deze winter hun debuut in het veld? Iedereen wil het weten, maar niemand lijkt het te weten.

Vragen houden aan

De vragen rond de twee toppers en in mindere mate Tom Pidcock blijven hangen. En dat is niet leuk. Temeer beide renners ook voor organisatoren heel belangrijk zijn - denk maar aan de recettes.

Maar de vragen blijven dus. Niemand die veel zinnigs kan vertellen over de winterse plannen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Wout van Aert kwam vorig jaar pas op 9 december in actie. Alle fans hopen dat het dit jaar vroeger zou zijn.

En wat met van der Poel?

De verwachting is volgens Het Nieuwsblad dat Van Aert dit jaar vroeger in het veld te zien zal zijn dan vorig jaar, zeker gezien zijn wegseizoen vroeger dan vorig seizoen ten einde kwam na een valpartij in de Vuelta a Espana.

Veel hangt volgens de krant af van de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike, een event dat Van Aert niet kan en mag missen. En van der Poel? Die is nog altijd aan het voorbereiden op ... een halve marathon binnen tien dagen in Alicante. Vorige winter was zijn eerste optreden voorzien in Mol op 16 december. Benieuwd wat dat nu gaat geven ...