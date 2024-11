Paul Herygers is stellig over revelatie: "Nee, dat kan niet. Dat geloof ik echt niet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Nederlander Lars van der Haar is na zijn zege in de Koppenbergcross de enige die dit seizoen al meerdere keren kon winnen. Paul Herygers verwacht echter niet dat hij het hele seizoen dominant zal zijn.

Met overwinningen in Beringen, Woerden en op de Koppenberg is Lars van der Haar de enige veldrijder die dit seizoen al drie keer kon winnen. Iserbyt, Nys, Sweeck, Wyseure en Vanthourenhout wonnen elk één keer.

Met drie zeges doet Van der Haar nu al beter dan vorig seizoen, de twee seizoenen daarvoor won hij vier keer. Voor het seizoen had niemand echt rekening gehouden met een prominente rol van de 33-jarige Nederlander

"Hij wordt er natuurlijk ook niet jonger op, hé. Daar houd je dan ook rekening mee", zegt Paul Herygers bij Sporza. Met Nys (21), Ronhaar (23), Haverdings (20) en Huybs (21) heeft Van der Haar veel jonge ploegmaats.

Wordt Van der Haar plots veelwinnaar?

Toch is Van der Haar degene die er bij het begin van het seizoen bovenuit steekt. "De ploeg van Nys heeft hem nog steeds nodig om te winnen." Maar tien crossen in een seizoen ziet Herygers Van der Haar nu ook niet winnen.

"Nee, dat kan niet. Dat geloof ik echt niet. Er gaat veel variatie in de omlopen zitten. Al heeft Van der Haar eigenlijk geen tekorten. Hij kon evengoed winnen op de Cauberg destijds als in Ruddervoorde. En dat contrast is zwart en wit. Hij zal dus wel nog een paar keer winnen."