Thibau Nys onthult de doorslaggende factor op weg naar zijn eerste titel bij de profs

In het Spaanse Pontevedra heeft Thibau Nys zich tot Europees kampioen veldrijden gekroond. Voor Nys een eerste titel op een kampioenschap bij de profs.

In een erg snelle cross in Spanje sloeg Thibau Nys toe in de slotronde. Hij sloeg een gat met Felipe Orts door over de balken te springen, de Spanjaard maakte het niet meer goed. Nys kwam solo over de streep.

"Ik had niet verwacht dat ik van bij het begin zoveel controle zou hebben", zei Nys achteraf in zijn flashinterview. "Het was een echt supersnelle cross. Het was hier zo moeilijk om een kloof te forceren."

"Ik ben aan de start verschenen met de intentie om alles gewoon te laten gebeuren en ik wilde me aanpassen aan elk scenario. Het was allemaal zo duidelijk in mijn hoofd. Ik wist volledig wat ik moest doen."

Orts de perfecte metgezel voor Nys

"Ik had de volledige controle toen ik op kop kwam en ik had met Felipe (Orts, nvdr.) de perfecte metgezel. Ik wist dat hij van dit kampioenschap in zijn eigen land een doel had gemaakt en hij altijd zou rijden.

"We begrepen elkaar perfect en gingen er samen vol voor." Nys mag het komende jaar nu in de Europese sterrentrui rijden. "Ik mag nu een heel jaar in deze mooie trui rijden. Ik ben sprakeloos." Ook op het podium was Nys bijzonder emotioneel.