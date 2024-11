Na 3de plaats in de Koppenbergcross slechts 14de op het EK: Toon Aerts komt met uitleg

Toon Aerts reed met het EK zijn eerste kampioenschap sinds zijn schorsing. Hij had het wel bijzonder lastig in de Spaanse warmte en werd 14de.

De voorbije weken maakte Toon Aerts op bepaalde momenten indruk met een vierde plaats in Beringen, een vijfde plaats in Essen en een derde plaats in de Koppenbergcross. Zijn eerste podiumplaats sinds zijn terugkeer.

Op het EK kwam Aerts er niet aan te pas en dat had wel meerdere redenen. Ik had natuurlijk niet de beste dag. Daar kwam dan nog een parcours bij dat me niet lag. Ook het warme weer was minder mijn ding", zegt hij bij WielerFlits.

Toon Aerts zag slecht EK aankomen

Een slechte start maakte het verhaal helemaal compleet voor Aerts. Het EK is geen dag waar hij lang van zal genieten. Voor Aerts is het echter geen probleem. Hij heeft zijn best gedaan en is tevreden met hoe het weekend is verlopen.

Toch zag Aerts zijn slechte prestatie ook wel aankomen. Maar Aerts dacht vooraf wel dat er iets mogelijk was op het snelle parcours in Pontevedra. Maar de koers viel nooit stil, al had dat wel mogelijk geweest.

"Dus ik had wel de hoop om in koers te geraken en op een of andere manier voorin mee te strijden. Maar achteraf gezien, als je al die factoren samen legt, schrikken we er niet van dat het geen topprestatie was."