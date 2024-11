Paul Herygers blijft toch voorzichtig over Thibau Nys: "Niemand gaat daarover piepen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys heeft zich op het EK veldrijden tot Europees kampioen gekroond. Is dit een eerste mijlpaal in een bijzonder succesvolle carrière?

Vorig seizoen liet Thibau Nys een eerste keer van zich spreken in het veldrijden met drie overwinningen op korte tijd in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Daarna viel hij wat terug en stond nog maar één keer op het podium.

Op de weg zette Nys dit jaar ook een grote stap vooruit met maar liefst negen zeges, waarvan vijf in de WorldTour met ritzeges in Romandië, Zwitserland en Polen. Dat wilde Nys graag doortrekken in het veldrijden.

Zijn voorbereiding liep echter niet van een leien dakje door ziekte, maar vorige week in Overijse won Nys wel opnieuw. Op het EK veldrijden in Pontevedra toonde Nys zich de sterkste en pakte zijn eerste trui bij de profs.

Herygers houdt slag om de arm over Nys

"Het is nog vroeg, het is nog vroeg om te zeggen dat hij nu al vertrokken is. Ik zou nog een paar jaar de tijd pakken, niemand gaat daarover piepen", hield Paul Herygers toch nog een slag om de arm bij Sporza.

"Binnen twee jaar zijn de anderen (Van Aert en Van der Poel, nvdr.) ook al wat ouder en zullen ze misschien wat minder zin hebben om te crossen. Maar we hebben wel een troef achter de hand", ziet Herygers toch een mooie toekomst.