Toon Aerts gooit het roer om en stelt nieuw doel: "Maak geen kans meer"

Toon Aerts kon op het snelle parcours van het EK in Pontevedra niet uitblinken en werd 14de. Hij heeft nu een duidelijk doel voor ogen de komende weken.

De Koppenbergcross afgelopen vrijdag was een mijlpaal voor Toon Aerts in zijn comeback. Voor het eerst stond hij opnieuw op het podium. Het deed Aerts op het moment zelf bijzonder veel deugd om daar eindelijk terug te staan.

Tijdens het EK betaalde Aerts wel een beetje de tol daarvoor, al speelden er nog een heel aantal andere factoren mee. Aerts kwam pas als veertiende over de streep, op bijna twee minuten van Thibau Nys.

Wereldbeker is belangrijk voor Aerts

Aerts wacht nu vooral op de zwaardere omlopen en omstandigheden en wil de komende maand dan ook vooral de conditie op punt houden. Echt grote doelen zijn er niet, al zijn er wel de klassieke crossen in Niel (11/11) en Merksplas (16/11) waar hij naar uitkijkt.

De eerste manche van Wereldbeker op 26 november in Antwerpen is voor Aerts de start van een belangrijke periode. "Met de punten die daar te verdienen zijn, kan ik pas echt opschuiven in de UCI-ranking", zegt hij bij WielerFlits. Dat is belangrijk voor zijn startpositie.

"En ik wil er ook graag voor een klassement gaan, zeker omdat ik in bijvoorbeeld de Superprestige al geen kans meer maak." Daar staat Aerts na twee manches op de 13de plaats, op stevige achterstand van de top drie.