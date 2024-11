Het topmoment dat Evenepoel niet greep: "Dat was mijn beste dag van 2024"

Remco Evenepoel reed een sterk jaar 2024. Toch had hij op één bepaalde dag schrik om een move te maken, terwijl hij in bloedvorm zat.

De Tour de France was een onemanshow van Tadej Pogacar. Remco Evenepoel werd derde, op drie minuten van een Jonas Vingegaard die geen goede voorbereiding had door een zware valpartij in het voorjaar.

Toch is Evenepoel tevreden met zijn derde plek in een eerste deelname, maar een winnaar als hij wil enkel op het hoogste schavotje staan blinken. Hij kan nog enkele procenten beter doen volgend jaar, maar wil zijn kracht van elders halen.

“Het verschil in de Tour van 2025 zal moeten komen van mijn surplus aan ervaring. Nu weet ik dat ik ervoor moet durven gaan op dagen dat ik me écht goed voel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Zo’n dag had hij dit jaar al, in de zeventiende etappe op de Superdévoluy. Toen pakte hij tien en twaalf seconden op respectievelijk Pogacar en Vingegaard.

“Qua gevoel was het mijn beste dag van 2024, zelfs beter dan op de Spelen. Ik was écht goed, maar had schrik om een move te maken. Op drie kilometer van de finish reed ik weg van die mannen en dat was een nieuwe situatie. Ik zag dat ze niet reageerden en dacht: 'Wat is dat hier?'”

Evenepoel wist niet wat te doen. “Ik had een soort van paniek: moet ik nu doorrijden of toch reserve inbouwen? Die dag had er meer in gezeten. Als ik volgend jaar in die situatie kom, weet ik dat ik gewoon alles moet geven.”