Nieuwe kleuren voor fiets van Thibau Nys Europese titel? Vader Sven legt het uit

Thibau Nys won afgelopen weekend de Europese titel in het veldrijden. Hij mag een jaar lang met die speciale trui rondrijden.

De renners van Baloise Trek Lions rijden met zowel groene als blauwe fietsen rond. Elke renner heeft twee groene en twee blauwe exemplaren ter beschikking.

Daar kunnen ze dan zelf wat mee spelen. Al verwacht iedereen wel dat Thibau Nys nu een speciale uitvoering in wit en blauw krijgt om zijn Europese titel extra in de verf te zetten.

Sven Nys moet de fans echter ontgoochelen. “Dat zal niet meteen gebeuren. De blauwe fiets past sowieso heel mooi bij die kampioenstrui”, klinkt het bij Indeleiderstrui.

“Maar hij zal het ook niet erg vinden om de groene fiets te gaan gebruiken in zijn Europese kleuren. Daar gaan we dus niet meteen aanpassingen aan doen.”

De fietsen hebben een hele evolutie ondergaan. Die is lichter en heeft een veel betere remcapaciteit. “Het schakelen gaat ook een tikkeltje sneller en als je fiets lichter is, maar wel dezelfde stijfheid behoudt, ga je gewoon sneller kunnen accelereren”, bevestigt vader Nys.

“Qua cross en innovatie hebben we met Trek enorme stappen gemaakt, want sinds 2013 hebben we al vier edities van de fiets gehad. Daarin zijn we uniek, met de investeringen die Trek heeft gedaan in de veldritfiets. Geen enkel ander merk heeft dat gedaan.”