Nauwelijks gezien: Paul Herygers weet waar Toon Aerts zo hard op hoopt in de cross

Thibau Nys heeft de eerste grote afspraak in de cross gewonnen. Onze landgenoot werd Europees kampioen in het Spaanse Pontevedra.

Voor Eli Iserbyt werd het door zijn schorsing een vreemde start van het veldritseizoen. Op dit moment won hij enkel nog maar in Heerderstrand, maar hij rijdt wel overal op of net naast het podium.

Ploegmaat Michael Vanthourenhout wist dan weer enkel de kermiscross in Ardooie op zijn naam te schrijven. Ook Toon Aerts was nauwelijks te zien, al heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat het vooral om snelle crossen ging.

“Als het weer omslaat, kan het zijn dat ze weer de bovenhand nemen. Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck krijgen de jeugd momenteel op hun nek en zullen op die crossen voor mannen met inhoud moeten rekenen”, klinkt het bij Paul Herygers aan WielerFlits.

Zeker voor Toon Aerts wordt het dringend tijd dat het slecht weer wordt. “Hij zit te snakken naar regenweer, dan kan hij zijn loopbenen eindelijk boven halen. Het waterpeil staat al goed genoeg.”

“Het is een kwestie van regen op de dag van de cross zelf, dan denk ik dat we opnieuw over Toon Aerts kunnen spreken. Dat hebben we ook al deels kunnen zien op de Koppenberg”, besluit de ex-wereldkampioen.