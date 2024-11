Heel veel onduidelijkheid: Voorstelling van Giro d'Italia pas binnen twee maand

De Giro d'Italia zou normaal op 12 november voorgesteld worden. Die voorstelling gaat echter niet door, zo is te horen.

Het is het Italiaanse Cicloweb dat meldt dat de presentatie van het parcours van de Giro d’Italia volgende week niet zal doorgaan. Over de redenen wordt nogal wat gespeculeerd.

De Giro zou normaal starten in Albanië. Er wordt geopperd dat het land niet aan de financiële eisen zou voldoen, maar dat wordt tegengesproken door Paolo Bellino van de RCS, de organisator van de rittenkoers.

“Er is geen verandering in de plannen, noch een probleem met Albanië. De persconferentie in Rome is enkel en alleen uitgesteld vanwege een technisch probleem aan onze kant”, klinkt het.

Cicloweb zegt dat de voorstelling pas in januari zal gebeuren. Dat is wel heel ver dat het vooruitgeschoven wordt. “Het raadslid voor Toerisme, Sport en Handel Giulio Grosjacques, ondervraagd door een ander raadslid, bevestigde de data van de twee etappes in Valle d'Aosta met aankomst in Champoluc en vertrek uit Verrès de volgende dag, waarbij hij aangaf dat er op dit moment geen officiële aankondiging is”, klinkt het.

“Dit wordt logischerwijs uitgesteld tot de presentatie die aanvankelijk gepland stond voor 12 november, maar die volgens hem is verschoven naar begin januari 2025. Deze datum is ons ook door andere medewerkers is bevestigd”, aldus Cicloweb.

Enkel aan de eerste week zouden mogelijk nog veranderingen gebeuren. Grosjacques zegt dat week twee en drie onveranderd vastliggen. De ploegen die deelnemen zouden het parcours wel gekregen hebben.