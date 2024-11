Red Bull BORA-hansgrohe verklaart de oorlog aan ploegen van Van Aert en Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vlak voor de Tour de France kreeg BORA-hansgrohe er Red Bull bij. Dat zal de ploeg alvast geen windeieren leggen.

Red Bull stapte voor de zomer in het verhaal van het wielrennen. Het versterkt de Duitse ploeg BORA-hansgrohe en wil heel hoge ogen gooien. De bedoeling is om met bijzonder veel budget Visma Lease a Bike en UAE Team Emirates van de troon te stoten. Performance manager Dan Lorang ziet het helemaal zitten.

“Dit jaar was Red Bull alleen op het shirt aanwezig, niet veel meer”, klinkt het bij Vélo. “In de winter gaan we echt mee in de structuur van Red Bull en hun resources. Volgend jaar wordt het een echte start voor ons, er gaat heel veel veranderen.”

Er wordt veel meer personeel aangeworven. De performance en faciliteiten worden verbeterd, waardoor er goede resultaten moeten volgen. “Na de winter zullen we beter voorbereid zijn, dan hebben we de basis om voor het Tourpodium te vechten. We willen klaar zijn om de grootste wedstrijden te winnen.”

Red Bull-BORA-hansgrohe won met Roglic de Vuelta en eindigde op de vijfde plek op de UCI-ranking. Met een budget van 45 miljoen euro moet het enkel nog de ploeg van Pogacar laten voorgaan.

“Het materiaal wordt steeds belangrijker, al blijft training de basis voor alles. Daar zit echter een limiet aan, in het materiaal zit meer groeimarge. We krijgen toegang tot het Red Bull performance center. Visma Lease a Bike en UAE Team Emirates leiden op dit moment op het gebied van performance, maar dat gat zijn we aan het dichten.”